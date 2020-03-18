Официальный курс доллара превысил 77 рублей

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Официальный курс доллара на 19 марта вырос более чем на 3 рубля до 77,2131 рубля. Об этом сообщает Центральный банк России.

Официальный курс евро увеличился более чем на 2,5 рубля — до 84,8881 рубля.

Исторический минимум по курсу рубля был зафиксирован в 2016 года. Тогда евро поднимался до 93,60 рублей, а доллар составлял — 85,75 рубля.

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