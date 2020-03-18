Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10.40 мск курс доллара увеличился на 1 рубль 77 копеек и достиг 77,21 рубля.

Курс евро вырос на 2 рубля 10 копеек и составил 85,01 рубля.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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