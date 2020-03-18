РБК: московские рестораны переходят в режим доставки

Часть московских ресторанов прекращает обслуживание гостей в залах и переходит в режим доставки еды на фоне ситуации с коронавирусом нового типа, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на письмо Федерации рестораторов и отельеров премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Большинство членов Федерации среди рестораторов в Москве приняли решение о приостановке работы по обслуживанию гостей с 18 марта, говорится в письме.

Кроме того, Федерация обратилась к премьер-министру с просьбой о поддержке отрасли. В документе указано, что в сложившихся условиях наблюдается снижение оборотов в ресторанном бизнесе и падение загрузки гостиниц. В качестве мер поддержки предлагается освободить предприятия отрасли от уплаты налогов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поддержка авиакомпаний и турострасли может стоить бюджету 50 млрд рублей

— Минпромторг посоветовал не пускать в московские рестораны пенсионеров и заболевших

— Правительство обсуждает налоговые каникулы для туротрасли и беспошлинный ввоз лекарств