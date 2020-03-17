Руководитель Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-Медиа»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров займет пост гендиректора «Газпром-Медиа», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Жаров встретился с председателем совета директоров «Газпром-Медиа» Алексеем Миллером.

Ранее в СМИ появилась информация, что возглавить холдинг может первый замгендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов.

Жаров руководит Роскомнадзором с 2012 года. До этого он был замминистра связи и массовых коммуникаций и директором департамента пресс-службы правительства.

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