Минфин США оценил последствия коронавируса для авиакомпаний
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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ситуация с коронавирусом для авиакомпаний хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Думаю, что для авиакомпаний это хуже, чем 11 сентября. Они почти остановились», — сказал глава ведомства.
Он добавил, что власти Соединенных Штатов намерены сохранить «критически важные» внутренние перевозки, однако советуют гражданам пока что воздержаться от передвижений.
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