Минфин США оценил последствия коронавируса для авиакомпаний

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ситуация с коронавирусом для авиакомпаний хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Думаю, что для авиакомпаний это хуже, чем 11 сентября. Они почти остановились», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что власти Соединенных Штатов намерены сохранить «критически важные» внутренние перевозки, однако советуют гражданам пока что воздержаться от передвижений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп допустил возможность рецессии экономики США

— WSJ: авиакомпании США запросили у правительства поддержку на $50 млрд