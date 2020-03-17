Путин подписал указ о дистанционной продаже лекарств без рецепта

Президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, сообщает «Интерфакс».

Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, в связи с дистанционной продажей необходимо повысить ответственность за контрафакт.

«Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — объяснил Путин.

Он добавил, что вопрос о дистанционной продаже лекарств является важным для тех людей, которые остались на карантине дома вместе с семьями.