Путин подписал указ о дистанционной продаже лекарств без рецепта

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Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта... Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, сообщает «Интерфакс».

Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, в связи с дистанционной продажей необходимо повысить ответственность за контрафакт.

«Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — объяснил Путин.

Он добавил, что вопрос о дистанционной продаже лекарств является важным для тех людей, которые остались на карантине дома вместе с семьями.