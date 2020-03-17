Диппредставительства России приостанавливают выдачу виз иностранцам
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российские диппредставительства временно прекращают оформлять и выдавать визы иностранцам. Об этом сообщат РИА «Новости».
По ее словам, такие меры обусловлены особыми обстоятельствами и носят временный характер.
Отмечается, что ограничения не коснутся международных организаций, управляющих всеми видами международного транспорта, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, а также обычные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника. Вне запрета остается выдача виз для аккредитованных и назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.
Кроме того, визы смогут получить лица, постоянно проживающие на территории России и те, кто следует транзитом через воздушные пункты пропуска.
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