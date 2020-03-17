Путин заявил об отсутствии необходимости покупать товары впрок

Президент России Владимир Путин заявил, что россиянам нет необходимости покупать продукты с запасом из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Такое мнение он высказал во время сегодняшнего визита в АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ.

В рамках встречи президенту представили мониторинговую систему, которая анализирует наличие продуктов, а также уровень цен в регионах страны. Она позволяет вовремя обнаруживать и восполнять недостаток какого-либо товара.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который также присутствовал на встрече, заверил, что в данный момент ситуация с продовольствием надежная.

Путин отметил, как важно, чтобы это понимали россияне и не тратили деньги на запасы, которые им потом придется выбрасывать.

Ранее в АКОРТ рассказали, что запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель.