В Кремле сообщили об обсуждении мер помощи авиакомпаниям из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство обсуждает меры помощи авиакомпаниям из-за ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«С этой проблемой сталкиваются авиакомпании всего мира. Сейчас правительство обсуждает меры помощи авиакомпаниям. За конкретикой нужно обращаться в правительство», — сказал Песков.

Ранее из-за распространения коронавируса ряд стран закрыл воздушные и морские границы.

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