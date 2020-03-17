В Кремле сообщили об обсуждении мер помощи авиакомпаниям из-за коронавируса
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство обсуждает меры помощи авиакомпаниям из-за ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«С этой проблемой сталкиваются авиакомпании всего мира. Сейчас правительство обсуждает меры помощи авиакомпаниям. За конкретикой нужно обращаться в правительство», — сказал Песков.
Ранее из-за распространения коронавируса ряд стран закрыл воздушные и морские границы.
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