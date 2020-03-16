WSJ: авиакомпании США запросили у правительства поддержку на $50 млрд

Авиакомпании США просят правительство о финансовой поддержке на сумму до $50 млрд из-за убытков на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, в настоящее время компании ведут переговоры с правительством. Среди возможных вариантов предоставления помощи рассматриваются государственные кредиты, денежные субсидии и налоговые льготы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минфин США считает маловероятной рецессию экономики из-за коронавируса

— В Сенате США одобрили выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом