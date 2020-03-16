РЖД приостанавливает движение поездов в Узбекистан и Азербайджан
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Российские железные дороги (РЖД) приняли решение о приостановке движения поездов в сообщении с Азербайджаном и Узбекистаном, передает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Данная мера вводится в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
Временный запрет действует с 16 марта и до особых указаний.
Ранее сообщалось, что Армения и Россия ограничивают пассажирские перевозки.
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