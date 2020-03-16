Путин рассказал о рекордно низкой безработице в России

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Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта... Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в России самая низкая безработица за всю историю. Об этом он сказал в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Он отметил, что из-за санкций партнеры государства теряют большие суммы денег. Однако журналист отметил, что «в Европе 40 стран, а Россия одна потеряла». В ответ на это Путин сказал, что европейские страны теряют рабочие места, в России же, по его данным, рекордно низкий уровень безработицы.

«Они [в Европе] теряют рабочие места. Потому что коренным образом упал импорт... В том числе из-за санкций», — добавил президент.

В сентябре 2019 года Росстат представил данные, что безработных среди россиян в августе стало меньше на 4,3%, или на 106 тысяч человек, по сравнению с июлем 2019 года.

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