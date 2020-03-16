Путин рассказал о рекордно низкой безработице в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в России самая низкая безработица за всю историю. Об этом он сказал в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Он отметил, что из-за санкций партнеры государства теряют большие суммы денег. Однако журналист отметил, что «в Европе 40 стран, а Россия одна потеряла». В ответ на это Путин сказал, что европейские страны теряют рабочие места, в России же, по его данным, рекордно низкий уровень безработицы.

«Они [в Европе] теряют рабочие места. Потому что коренным образом упал импорт... В том числе из-за санкций», — добавил президент.

В сентябре 2019 года Росстат представил данные, что безработных среди россиян в августе стало меньше на 4,3%, или на 106 тысяч человек, по сравнению с июлем 2019 года.

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