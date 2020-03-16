Brent упала на Лондонской бирже на более 5%

Цена на нефть марки Brent упала на Лондонской бирже ICE на 5,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Стоимость за баррель составила $32,11.

На 4,4% также сократилась цена нефти WTI достигнув отметки в $30,4 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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