В Японии запретили перепродажу медицинских масок по завышенным ценам

В воскресенье, 15 марта, в Японии вступил в силу запрет на перепродажу по завышенным ценам медицинских масок в связи с сохраняющейся угрозой распространения в стране коронавируса и острого дефицита этой продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

Это касается как розничной торговли в аптеках и торговых точках, так и всех действующих в стране интернет-аукционов.

По данным телевидения, нарушение данного запрета будет караться годом тюремного заключения или штрафом в размере 1 млн иен (около $10 тыс.).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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