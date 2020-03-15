РЖД отменяет поезда между Россией и Латвией

Курсирование поездов между Россией и Латвией прекращается с 15 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте компании-перевозчика РЖД.

Таким образом, приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига — Москва и беспересадочных вагонов Рига — Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги отправлением с 15 марта, и отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга — с 16 марта.

В компании добавили, что о возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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