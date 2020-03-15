РЖД отменили поезда в Берлин и Париж из-за коронавируса
Российский перевозчик РЖД отменил поезда из Москвы в Берлин и Париж после решения Польши, по территории которой проходят эти маршруты, о закрытии международного пассажирского железнодорожного сообщения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что компания отменяет поезда Москва – Берлин отправлением из Москвы 15 марта, из Берлина — 16 марта, а также Москва – Париж отправлением из Москвы 17 марта, из Парижа — 19 марта.
В РЖД уточнили, что неиспользованные билеты можно сдать в любой железнодорожной кассе на территории государства приобретения билета. Электронные билеты можно вернуть онлайн с помощью веб-ресурсов, на которых они были приобретены.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что государство приостанавливает международные авиационные и железнодорожные пассажирские перевозки.
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