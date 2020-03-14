Работники автосалона в Москве попались на перепродаже машин более чем на 200 млн руб

Пять сотрудников столичного автосалона задержаны за мошенничество с автомобилями клиентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным МВД, сотрудники автосалона принимали от клиентов на реализацию автомобили, после чего продавали машины по ценам значительно ниже рыночных. При этом деньги клиентам не возвращали.

Волк сообщила, что в полицию поступило 120 заявлений от физических и юридических лиц о хищении их автомобилей вышеуказанными лицами. Размер причиненного ущерба составил более 200 млн руб.

В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пятый подозреваемый заключен под домашний арест, добавила Волк.