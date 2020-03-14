Силуанов подсчитал потери бюджета России от низких цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти. Дефицит бюджета он оценил в 0,9% ВВП, передает РИА «Новости».

Силуанов считает, что доходы государства сократятся после выхода России из сделки ОПЕК+ и колебаний на нефтяном рынке. По оценкам ведомства, бюджет ждет сокращение нефтегазовых доходов на около 2 трлн рублей. Значительная часть этих денег должна была направиться на пополнение Фонда национального благосостояния. В настоящее время ведомство рассчитывает потратить около 600 млрд рублей из ФНБ. При этом министр подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены, так как для этого имеются необходимые средства.

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