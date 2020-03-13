В Сахалине мошенники украли нефти на 20 млн рублей

В Сахалинской области бывшие сотрудники нефтедобывающей компании украли «черное золото» на сумму больше 20 млн рублей, сообщило МВД России.

Работники нефтедобывающего предприятия сообщали 60-летнему мужчине «безопасное время». Другие участники подъезжали к магистральному нефтепроводу и наполняли цистерны нефтью, которую сразу продавали или хранили на заброшенных складах.

Также сообщники открыли две фирмы по продаже горюче-смазочных материалов, чтобы оформлять документы и придавать сделкам легальный статус. Похитители получили свыше 20 млн рублей.

Следователи возбудили шесть уголовных дел.

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