В Сахалине мошенники украли нефти на 20 млн рублей
В Сахалинской области бывшие сотрудники нефтедобывающей компании украли «черное золото» на сумму больше 20 млн рублей, сообщило МВД России.
Работники нефтедобывающего предприятия сообщали 60-летнему мужчине «безопасное время». Другие участники подъезжали к магистральному нефтепроводу и наполняли цистерны нефтью, которую сразу продавали или хранили на заброшенных складах.
Также сообщники открыли две фирмы по продаже горюче-смазочных материалов, чтобы оформлять документы и придавать сделкам легальный статус. Похитители получили свыше 20 млн рублей.
Следователи возбудили шесть уголовных дел.
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