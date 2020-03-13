У нового украинского министра обнаружили квартиру в России

Новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная владеет квартирой в России. Об этом сообщает издание «Сегодня» со ссылкой на декларацию чиновницы.

По данным издания, Лазебной с 2009 года принадлежит квартира в России площадью 31,7 кв м. Регион, в котором находится недвижимость, не уточняется.

В декларации министра указаны еще три квартиры в Киеве (две из которых оформлены на ее мужа), родительский дом с участком, а также квартира в Киевской области.

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