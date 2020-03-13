Путин прокомментировал многомиллионные зарплаты топ-менеджмента

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» признался, что его коробят многомиллионные зарплаты руководителей в государственных компаниях.

По словам президента, непомерно высокие зарплаты связаны с тем, что существует необходимость нанимать большое количество иностранных специалистов, которым приходится платить зарплату по уровню международного рынка. Соответственно, повышается зарплата и у руководителей, так как они не могут получать меньше подчиненных, объяснил Путин.

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит», — признался глава государства.

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