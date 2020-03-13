Путин прокомментировал многомиллионные зарплаты топ-менеджмента

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Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта... Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» признался, что его коробят многомиллионные зарплаты руководителей в государственных компаниях.

По словам президента, непомерно высокие зарплаты связаны с тем, что существует необходимость нанимать большое количество иностранных специалистов, которым приходится платить зарплату по уровню международного рынка. Соответственно, повышается зарплата и у руководителей, так как они не могут получать меньше подчиненных, объяснил Путин.

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит», — признался глава государства.

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