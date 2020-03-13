В России увеличились продажи антидепрессантов

С середины февраля в России выросли продажи лекарственных средств из категории антидепрессантов по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные аналитической DSM Group.

Так, с 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств в упаковках в розничном сегменте составил 6,8%, а с 24 февраля по 1 марта — 11,5%. В стоимостном выражении за те же периоды продажи увеличились на 12,5 и 18,5% соответственно.

При этом, если исходить из динамики с начала 2020 года, то за первые девять недель общий объем продаж этой группы лекарств показывает снижение в натуральном выражении на 4,9%, до 1,3 млн упаковок, но в денежном — рост на 11,2%, до 99,4 млн руб.

Эксперты не видят прямой зависимости между продажами таких препаратов от внешних факторов, однако допускают вклад негативных новостей в рост спроса.

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