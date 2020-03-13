В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу производителя банкнот — «Гознак».

В компании рассказали, что при изготовлении банкнотной бумаги в России применяются специальные добавки с антисептическими свойствами. Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов. Поэтому вероятность того, что на российских банкнотах присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна, утверждают в компании.

В «Гознаке» дали «единственную и наиболее очевидную» рекомендацию с точки зрения профилактики при обращении с банкнотами — мыть руки.

Ранее в Росподтребнадзоре рассказали, что на денежных купюрах могут встречаться различные инфекции, в том числе вирус гриппа.

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