У главы британской BT Group выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа обнаружили у главы британской телекоммуникационной компании BT Group Филипа Янсена, передает РИА «Новости», ссылаясь на заявление компании.

Сообщается, что следуя протоколу управления здравоохранения Англии по самоизоляции, он ушел на карантин.

«С учетом того, что симптомы болезни у меня проявляются слабо, я продолжу руководить BT, но буду работать с моей командой удаленно на протяжении предстоящей недели», — заявил Янсен.

По его словам, работа останавливаться не будет.