Эксперты оценили шансы России в нефтяном противостоянии с Эр-Риядом

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев и директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов оценили сообщения о возможных скидках на нефть Саудовской Аравии для Европы. Об этом пишут «Известия».

По мнению экспертов, перебить установленную цену Саудовской Аравии в $25 за баррель России не получится, поскольку себестоимость производства российской нефти составляет $40–45, тогда как себестоимость нефти Саудовской Аравии варьируется от $10 до $17 за баррель.

Кроме того, Россия наращивает производство более дорогой нефти, с себестоимостью более $40 за баррель. Это вызвано сокращением запасов дешевого сырья.

«Можно констатировать, что ценовая война с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами на европейском рынке может быть для России очень сложной», — заключил Деев.

Абрамов же сказал, что российская нефть является более чистой, поэтому имеет больше преимуществ. Кроме того, доставка сырья из Саудовской Аравии в Европу вызовет дополнительные издержки из-за более сложной доставки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.