Россия ограничила пропуск через границу для граждан Италии

Российские власти приняли решение ограничить пропуск через границу для граждан Италии в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства.

Ограничение вступит в силу с пятницы, 13 марта. Доступ к пересечению российской границы будет также запрещен для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают из Италии.

Запрет не будет касаться имеющих вид на жительство в России граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также членов официальных делегаций и экипажей воздушных судов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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