Brent упал ниже 33$

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже падает на 8,8%.

По данным на 16:38 мск, стоимость фьючерсов торговалась на уровне $32,64 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов нефти сорта WTI опустилась на 7,9% — до $30,39 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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