Поправки в бюджет на 2020-2022 годы приняли в Госдуме

close
Владимир Вятки/РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявила, что на заседании был принят закон об изменении параметров федерального бюджета страны на два года, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Госдума приняла поправки в бюджет на 2020-2022 годы для реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным. По словам Володина, некоторые изменения имеют обратную силу и действуют с 1 января 2020 года. Речь идет о расширении маткапитала для семей, где родился первый ребенок. «За три года на эту программу будет дополнительно направлено почти 600 млрд рублей», — уточнил парламентарий.

Также в бюджете прописаны пособия доля малоимущих семей с детьми 3-7 лет, надбавки за классное руководство и не только.

«На организацию горячего питания в начальной школе за три года будет выделено 109 млрд рублей», — рассказал Володин.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что всего на реализацию предложенных Путиным мер выделяется 1,848 трлн рублей, при этом 352,6 млрд в 2020 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Мишустин провел совещание по обеспечению стабильности экономики России

Счетная палата усомнилась, что цель по снижению бедности будет достигнута