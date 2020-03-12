Поправки в бюджет на 2020-2022 годы приняли в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявила, что на заседании был принят закон об изменении параметров федерального бюджета страны на два года, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Госдума приняла поправки в бюджет на 2020-2022 годы для реализации мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным. По словам Володина, некоторые изменения имеют обратную силу и действуют с 1 января 2020 года. Речь идет о расширении маткапитала для семей, где родился первый ребенок. «За три года на эту программу будет дополнительно направлено почти 600 млрд рублей», — уточнил парламентарий.

Также в бюджете прописаны пособия доля малоимущих семей с детьми 3-7 лет, надбавки за классное руководство и не только.

«На организацию горячего питания в начальной школе за три года будет выделено 109 млрд рублей», — рассказал Володин.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что всего на реализацию предложенных Путиным мер выделяется 1,848 трлн рублей, при этом 352,6 млрд в 2020 году.

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