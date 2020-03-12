Россия получила приглашение от ОПЕК для участия в техкомитете в марте

Секретариат ОПЕК отправил приглашения странам — участницам мониторингового комитета ОПЕК+, в том числе России, для участия в экспертной встрече. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Как отмечается, встреча запланирована на 18 марта.

Эксперты техкомитета будут совещаться в режиме видеосвязи. Такое решение было принято после того, как Австрия решила не проводить массовые мероприятия из-за коронавируса.

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