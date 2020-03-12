Путин назвал Ходорковского жуликом, причастным к убийствам

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Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта... Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, причастным к организации убийств. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По мнению президента, ЮКОС замешан не только в жульнических махинациях, но и в более серьезных преступлениях.

Путин намекнул, что Ходорковский имеет отношение к организации убийств. Вряд ли сотрудники службы безопасности ЮКОСа совершали преступления по собственной инициативе без приказа сверху, считает Путин.

Президент отметил, что, хотя не доказана причастность Ходорковского к убийствам, доказаны другие его преступления, поэтому он отбывает наказание, положенное российским законом.

Предприниматель Михаил Ходорковский 5 октября 2003 года был арестован. Его обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2005 году совладелец нефтяной компании был признан виновным.

Ранее в Минюсте раскрыли детали приговора ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа.