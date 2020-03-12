Путин назвал Ходорковского жуликом, причастным к убийствам

Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, причастным к организации убийств. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По мнению президента, ЮКОС замешан не только в жульнических махинациях, но и в более серьезных преступлениях.

Путин намекнул, что Ходорковский имеет отношение к организации убийств. Вряд ли сотрудники службы безопасности ЮКОСа совершали преступления по собственной инициативе без приказа сверху, считает Путин.

Президент отметил, что, хотя не доказана причастность Ходорковского к убийствам, доказаны другие его преступления, поэтому он отбывает наказание, положенное российским законом.

Предприниматель Михаил Ходорковский 5 октября 2003 года был арестован. Его обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2005 году совладелец нефтяной компании был признан виновным.

Ранее в Минюсте раскрыли детали приговора ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа.