Курс доллара взлетел до 74 рублей

Рубль продолжает падать к доллару и евро на открытии торгов в четверг, 12 марта. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.09 мск, курс доллара увеличился на 96 коп. и составил 73,91 руб. Таким образом он обновил свой четырехлетний максимум. В свою очередь, евро вырос на 1,27 руб. и составил 83,41 руб.

Ранее сообщалось, что официальный курс евро на 12 марта снизился на 84 копейки и составил 81,02 рублей. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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