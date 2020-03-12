Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом. Об этом он сказал в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Ходорковский – жулик», — начал Путин.

По мнению президента, окружение Ходорковского замешано не просто в жульнических операциях, а в заказных убийствах. Личное участие бывшего главы ЮКОСа в убийствах не доказано, однако глава государства сомневается, что сотрудники компании действовали «по собственной прихоти».

«Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — заключил Путин.

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