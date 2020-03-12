Трамп общался с российскими чиновниками на фоне ситуации на нефтяном рынке
Американский президент Дональд Трамп общался с представителями России на фоне сложившейся ситуации на нефтяном рынке. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
В статье не указано, кем именно являются российские чиновники и когда состоялись переговоры.
По данным издания, эти представители из РФ близки к президенту России Владимиру Путину.
В Белом доме не подтвердили информацию о встрече.
Сделка ОПЕК+ была разорвана 6 марта, потому что Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дальнейших действиях. Россия настаивала на сохранении прежних условий, а Саудовская Аравия хотела сократить добычу нефти из-за коронавируса. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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