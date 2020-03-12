В США предрекли новую экономическую угрозу

Предсказавший финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что миру предстоит пережить новый финансовый кризис. Об этом пишет Independent.

По его словам, распространение нового коронавируса может послужить толчком для очередной экономической проблемы.

При этом он сказал, что рецессия наблюдалась и до начала эпидемии.

Аналитик говорит о так называемых «пузырях», которые могут лопнуть в любой момент. Они есть на рынках европейской недвижимости, американских акций и других.

Издание сообщает, что именно Коломбо предсказал кризис 2008 года. По его мнению, грядущая экономическая угроза может оказаться сильнее, чем та, что была 12 лет назад.