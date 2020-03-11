Италия закрывает все магазины, за исключением продуктовых и аптек

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страна приостанавливает торговую деятельность, за исключением продуктовых магазинов и аптек, из-за риска распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

Конте сообщил о закрытии всех ресторанов и баров на территории страны.

При этом, по данным агентства, остается гарантирован ряд основных услуг, таких как функционирование общественного транспорта, банков и страховых компаний.

«Фабрики остаются открыты при соблюдении всех мер предосторожности», — добавил премьер.