Италия закрывает все магазины, за исключением продуктовых и аптек
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страна приостанавливает торговую деятельность, за исключением продуктовых магазинов и аптек, из-за риска распространения коронавируса, передает РИА «Новости».
Конте сообщил о закрытии всех ресторанов и баров на территории страны.
При этом, по данным агентства, остается гарантирован ряд основных услуг, таких как функционирование общественного транспорта, банков и страховых компаний.
«Фабрики остаются открыты при соблюдении всех мер предосторожности», — добавил премьер.