Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.

Коломбо считает, что, как и в 2008 году, сейчас есть несколько мыльных пузырей, которые могут лопнуть. Но нынешнее положение дел ухудшается коронавирусом.

По мнению экономиста, еще одним негативным фактором выступает провал сделки ОПЕК+, спровоцировавший падение цен на нефть.

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