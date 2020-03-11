Курс доллара на Мосбирже впервые за четыре года превысил 73 рубля

Курс доллара обновил четырехлетний минимум на Московской бирже после объявления о пандемии коронавируса, гласят данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 22.06 мск, увеличился на 1,72 рубля и составил 73,12 рубля. В свою очередь, курс евро вырос на 1,91 рубля, до 82,41 рубля.

При этом цена на нефть Brent уменьшилась на 4% — 35,73 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что официальный курс евро на 12 марта снизился на 84 копейки и составил 81,02 рублей. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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