Сервисы доставки еды будут оставлять заказы у двери из-за коронавируса, чтобы курьер и клиент не взаимодействовали, передает РИА «Новости».

Если клиент заранее оплачивает заказ картой, то курьер может аккуратно поставить его у двери и сообщить об этом по телефону.

Сервисы доставки также ввели другие меры из-за коронавируса. Например, сотрудникам раздают бесплатные антисептики и маски, а также рекомендует сократить время общения с клиентами и избегать рукопожатий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились более 120 тысяч, умерли — 4361 человек.

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