Экономист прокомментировал исследования АКРА о финансовом кризисе в России

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал сведения Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которые говорят о наступлении кризиса в финансовой системе России. Об этом сообщает RT.

По мнению экономиста, нет достаточных доказательств обоснованности инструментов, использованных в исследовании АКРА.

В подтверждение того, что данные АКРА с точностью нельзя назвать объективными, эксперт привел в пример исследования других центров.

«Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования делал подобные исследования. Там получается, что вероятность этого самого кризиса растянута на три года. И пока непонятен срок его наступления», — сказал Масленников.

Таким образом, как считает экономист, надо «с осторожностью» относится к сведениям АКРА. Он также подчеркнул, что российская финансовая система устойчива и превосходит экономики многих стран.

Ранее АКРА предрекла кризис финансовой системе России.