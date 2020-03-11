Российские огурцы и помидоры могут подорожать

Из-за резкого скачка доллара отечественные тепличные овощи могут подорожать, пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова.

Глушков отметил, что в себестоимости продукции есть доля валюты: у томатов — 10%, у огурцов — 20%. К тому же, некоторые предприятия могут разориться, что тоже скажется на средних ценах.

Ранее нефть подешевела на 30% из-за провала сделки ОПЕК+, после чего увеличился курс доллара и евро к рублю.

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