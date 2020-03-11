Коронавирус скажется на британской экономике

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что коронавирус окажет временное, но значительное влияние на экономику королевства. Об этом сообщает ТАСС.

Представляя проект бюджета страны, Сунак высказал предположение, что распространение новой инфекции снизит производство в стране из-за снижения потребления и перебоев с поставками. Однако, по его мнению, кризисный период будет недолгим.

«В течение какого-то времени будет трудно, но я уверен, что наши экономические показатели восстановятся», — сказал министр.

На борьбу с заболеванием и экономическими последствиями королевство выделило 30 млрд фунтов стерлингов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.