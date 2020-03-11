Белоусов заявил о риске роста цен на бытовую технику и лекарства
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ослабление рубля может привести к росту цен на бытовую технику и лекарственные препараты. Об этом пишет РИА «Новости».
Он отметил, что вероятность разгона инфляции выше четырех процентов в этом году очень мала и добавил, что нужно смотреть на структуру инфляции.
Так, в зоне риска оказались бытовая техника и некоторые лекарства, однако критической угрозы пока не отмечается.
Белоусов также добавил, что отсутствуют и признаки спада российской экономики. Он назвал нынешний экономический сценарий позитивным.
В заключении он заявил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, будет вторая волна или нет.
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