Дмитриев: партнеры РФПИ планируют инвестировать в РФ, несмотря на внешнюю турбулентность

Партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) планируют активно инвестировать в Россию, несмотря на внешнюю турбулентность, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Несмотря на внешнюю турбулентность, безусловно, наши инвесторы планируют активно инвестировать в Россию. Они видят, что созданная уникальная макроэкономические условия, очень низкий уровень долга по сравнению с мировым уровнем долга», - сказал Дмитриев на встрече президента России Владимира Путина с инвесторами.

«В России уровень долга очень низкий, макроэкономическая политика крайне стабильна, инвесторы подтверждают желание инвестировать и соответственно видят что Россия проходила многие сложные ситуации раньше и пройдет эту тоже», - цитирует его РИА «Новости».