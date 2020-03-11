Эксперт высказался о предрекшем России кризис исследовании АКРА

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников оценил данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), согласно которым финансовая система России близка к состоянию кризиса. Об этом пишет RT.

Он отнесся к оценкам АКРА с большой осторожностью. По его словам, имеются вопросы к обоснованности методологического инструментария этих данных.

Масленников подчеркнул, что устойчивость российской финансовой системы стабильна и высока.

По словам экономиста, подобные исследования делали и другие аналитические центры и в их заключениях вероятность кризиса растянута на три года.

До этого рассчитываемый АКРА индекс финансового стресса показал близость финансовой системы России к состоянию кризиса.