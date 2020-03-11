АКРА предрекла кризис финансовой системе России

Рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) индекс финансового стресса показал близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, пороговым значением является уровень в 2,5 пункта, по состоянию же на 10 марта он дошел до показателя в 3,12 пункта.

При этом отмечается, что такой показатель не говорит о переходе системы в кризис, но указывает на повышенную вероятность реализации такого сценария. Уточняется, что такое происходит не всегда, поскольку превышение отметки было не на долго зафиксировано в 2016 году.

Также сообщается, что подобные скачки до этого происходили 12 раз, в том числе в 2008, 2009 и 2014 годах.

Как уточняется, методика ACRA FSI основана на оценке внешних проявлений стресса.