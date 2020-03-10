Мосбиржа побила рекорд по торгам акциями

Московская биржа установила новый рекорд по объему торгов акциями, сообщается на сайте организации.

За 10 марта объем торгов акциями достиг 257,3 млрд рублей, побив предыдущий рекорд. При этом торги объем торгов валютой составил 1,8 трлн рублей, деривативами – 928,3 млрд рублей.

Биржа продолжает следить за ситуацией на мировых рынках и принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойности торгов при любых условиях на рынке, говорится в сообщении.

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