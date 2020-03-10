Новак заявил, что потребуется несколько месяцев для восстановления цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак в интервью каналу »Россия-24» сказал, что цены на нефть восстановятся через несколько месяцев.

«Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев», — сказал Новак.

По мнению министра, восстановление будет зависеть от принимаемых мер по нераспространению коронавируса и рост спроса на нефтепродукты в период низких цен.

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