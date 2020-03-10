Курс доллара на старте торгов составил 72,77 рублей

Курс доллара на старте торгов подскочил на 4,2 рубля, а евро — на 5,1 рубля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Так, курс доллара на настоящий момент составляет 72,77 рублей, а курс евро — 82,6 рублей. Таким стало следствие произошедшего накануне обвала нефти.

Также отмечается, что ситуацию на валютном рынке затруднил срыв сделки стран ОПЕК+.

Как стало известно до этого, Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. Выход из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти инициировала Саудовская Аравия.