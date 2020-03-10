ЦБ анонсировал старт продаж валюты на внутреннем рынке

Центральный банк России принял решение о старте продаж валюты на внутреннем рынке с 10 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Уточняется, что это сделано в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Целью данного решения является повышение предсказуемости действий денежных властей и снижение волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Отмечается, что такие операции будут осуществлять до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.