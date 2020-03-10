Сахалин сравнялся с Москвой в рейтинге самых быстро развивающихся регионов

Совместный обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс» показал, что экономическое состояние российских регионов в 2019 году улучшилось. Об этом сообщают «Известия».

Так, наиболее положительной оказалась динамика развития Сахалинской области, прибавившей 59% в индексе динамики экономического здоровья. Отмечается, что она стала лидером благодаря шельфовому инвестпроекту «Сахалин-1».

Не менее приятные показатели оказались у Москвы. В число лидеров также вошли Тюменская область, Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский округ, Санкт-Петербург, а также Московская область.

Из десятки лидеров лишь Московская область продемонстрировала отрицательную динамику. Причиной этого могло стать сокращение объема платных услуг и сокращение реальных денежных доходов.

В числе антилидеров рейтинга также оказались Чеченская республика, Алтайский край, Бурятия, Кабардино-Балкария, Курганская область, Забайкальский край, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Тува.